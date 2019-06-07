Для контроля за сферой ЖКХ создадут Федеральную жилинспекцию

В России может появиться Федеральная жилищная инспекция, передает "РИА Недвижимость". Она будет координировать работу региональных государственных жилищных инспекций.



Про ЖКХ Илья Демин, руководитель направления Городские решения в сфере ЖКХ Департамента информационных технологий города Москвы. Телеканал Про Бизнес. 02.06.2019 23:30

Вице-премьер России Виталий Мутко выступил с инициативой создания нового государственного органа.

Отмечается, что главная задача нового федерального органа состоит во взаимодействии с общественными организациями в сфере ЖКХ.

По словам вице-премьера, на региональных государственных жилищных инспекциях, которые контролируют работу управляющих компаний, лежит много обязанностей. В настоящее время вопросами координации их деятельности занимается Минстрой. Должность главного жилищного инспектора занимает замминистра.

Основными проблемами в управлении жилым фондом России Мутко назвал проведение капремонта, содержание общего домового имущества. А также вопросы безопасности газовых приборов и сетей и чрезмерно изношенного лифтового хозяйства.

Фото:xn--80aqdb0al.news

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