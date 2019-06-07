В России может появиться Федеральная жилищная инспекция, передает "РИА Недвижимость". Она будет координировать работу региональных государственных жилищных инспекций.
Вице-премьер России Виталий Мутко выступил с инициативой создания нового государственного органа.
Отмечается, что главная задача нового федерального органа состоит во взаимодействии с общественными организациями в сфере ЖКХ.
По словам вице-премьера, на региональных государственных жилищных инспекциях, которые контролируют работу управляющих компаний, лежит много обязанностей. В настоящее время вопросами координации их деятельности занимается Минстрой. Должность главного жилищного инспектора занимает замминистра.
Основными проблемами в управлении жилым фондом России Мутко назвал проведение капремонта, содержание общего домового имущества. А также вопросы безопасности газовых приборов и сетей и чрезмерно изношенного лифтового хозяйства.
Фото:xn--80aqdb0al.news
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