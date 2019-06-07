Около сотни дачных строений, расположенных вблизи магистрального газопровода ООО "Газпром трансгаз Сургут", будет снесено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), передает Интерфакс.
Уточняется, что ранее "Газпром трансгаз Сургут" обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о сносе 92 дачных участков в Сургуте и Сургутском районе ХМАО. Самовольные дачные постройки находятся в непосредственной близости от магистрального газопровода.
Сообщается, что суд удовлетворил требование компании в ноябре 2018 года. Затем администрация Сургута обжаловала это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Но в марте 2019 года суд оставил жалобу без удовлетворения.
Отмечается, что сроки сноса незаконных дачных строений в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода устанавливает служба судебных приставов по Сургуту.
Напомним, что "Газпром трансгаз Сургут" — 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома". Это предприятие осуществляет транспортировку газа с месторождений Западной Сибири.
Фото: rosbalt. ru
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