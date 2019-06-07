Сложившиеся спальные районы Москвы нуждаются в придании им современной идентичности, информирует Интерфакс со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
"Нужно осмыслить московские районы и придать им новую идентичность", - отметил мэр.
Отмечается, что сложившиеся спальные районы не дают жителям возможность чувствовать свою идентичность. По словам Сергея Собянина, кварталы сложились по устаревшим принципам городской среды. Появилась необходимость в создании новых точек притяжения. Этому должна способствовать реализуемая в столице программа "Мой район".
"Масштаб московского района сопоставим со средним российским городом. Это 100-200 тыс. человек. Часто у них нет идентичности.", - подчеркнул градоначальник.
По мнению мэра, программа "Мой район" должна стать долгосрочной. Проекты будут реализованы для всех 146 муниципальных образований города. Включая 125 районов и 21 поселение в Новой Москве.
Фото: realty.rb
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