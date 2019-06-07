Гостиничный комплекс построят в аэротрополисе "Домодедово"

Почти 1 млрд рублей инвестируют в строительство гостиницы под брендом Holiday Inn вблизи аэропорта "Домодедово", передает ТАСС. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме.



Ястребы аэропорта Домодедово переезжают в новые вольеры / Новости от 04.10.2018 23:00

Сообщается, что соглашение предусматривает возведение гостиничного комплекса на 148 номеров в аэротрополисе "Домодедово". Строительство планируют завершить в IV квартале 2020 года.

Отмечается, что правительство Московской области предоставит инвестору налоговые льготы. А также субсидию на инженерную инфраструктуру и компенсацию процентной ставки по кредиту.

Как сообщалось ранее, на территории аэротрополиса планируется строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров" площадью 50 га. На этой территории разместят пляжи, аквапарк, тропический лес, кинотеатр, планетарий, каток, фитнес-центр.

Напомним, что аэротрополисом "Домодедово" называет новое городское образование, основанное на коммерческом развитии земель вокруг аэропорта в радиусе 20 км.

Фото: cre.ru

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