Участки для многодетных в Анапе обеспечили всей инфраструктурой﻿

Власти Анапы с 2017 по 2019 годы построили всю необходимую инженерную инфраструктуру для 544 земельных участков для многодетных, информирует РИА Новости.



Новости Краснодарского края. Анапа. Телеканал КРИК‑ТВ. 06.06.2019 19:00 | Самая свежая и объективная информация о важных событиях.

Сообщается, что в конце мая один из федеральных телеканалов рассказал о жалобах многодетных семей из Анапы, получивших земельные участки. В течение нескольких лет эти участки не обеспечиваются инфраструктурой. Власти Краснодарского края проверили эту информацию.

Известно, что на территории муниципального образования город-курорт Анапа с 2017 года по май 2019 года семьям, имеющим трех и более детей, сформировано и предоставлено 174 земельных участка.

По сведениям местных властей, для 544 земельных участков, предоставленных многодетным семьям в предыдущие периоды, построены все необходимые объекты инженерной инфраструктуры.

В мэрии уточнили, что проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ведется в рамках региональной госпрограммы. Из краевого бюджета предоставляются субсидии для софинансирования соответствующих затрат.

Фото: kvartirayug.ru

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