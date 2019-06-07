Программа субсидирования ипотечных ставок для молодых специалистов - работников бюджетной сферы разрабатывается в Севастополе, передает ТАСС.
По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, в первый год субсидии планируется предоставить не менее чем 100 бюджетникам. В будущем увеличивать число выплат.
"Это огромная нагрузка на бюджет. Особенно - если субсидировать ставку до 4-5%", - подчеркнул губернатор.
Отмечается, что нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов. Это "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Он предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.
Одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда" является формирование системы ипотечного кредитования со ставкой для клиента банка ниже 8%.
Фото: yuga.ru
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