Дубна, Ивантеевка и Реутов станут "умными городами" Подмосковья﻿

Проект по цифровизации управления населенным пунктом "Умный город" запустят на территории Дубны, Ивантеевки и Реутова, информирует Интерфакс. Соглашение об этом заключили глава Минстроя Владимир Якушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы трех городов.



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По словам Якушева, все, что касается сегодня цифровизации, развития муниципалитетов с точки зрения предоставления электронных сервисов, — Московская область является одним из лидеров в России.

"Наша совместная работа в рамках ведомственного проекта "Умный город" позволит в этом направлении продвинуться ещё дальше вперед", — подчеркнул министр.

Сообщается, что документ предусматривает апробацию цифровых и инженерных решений. А также новых правовых моделей и методических подходов для цифрового преобразования городской и коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что это позволит комплексно повысить эффективность городского хозяйства.

Как сообщалось ранее, тестирование такой системы уже запустили в Красногорске.

Фото: pppi.ru

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