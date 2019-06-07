Проект по цифровизации управления населенным пунктом "Умный город" запустят на территории Дубны, Ивантеевки и Реутова, информирует Интерфакс. Соглашение об этом заключили глава Минстроя Владимир Якушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы трех городов.
По словам Якушева, все, что касается сегодня цифровизации, развития муниципалитетов с точки зрения предоставления электронных сервисов, — Московская область является одним из лидеров в России.
"Наша совместная работа в рамках ведомственного проекта "Умный город" позволит в этом направлении продвинуться ещё дальше вперед", — подчеркнул министр.
Сообщается, что документ предусматривает апробацию цифровых и инженерных решений. А также новых правовых моделей и методических подходов для цифрового преобразования городской и коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что это позволит комплексно повысить эффективность городского хозяйства.
Как сообщалось ранее, тестирование такой системы уже запустили в Красногорске.
Фото: pppi.ru
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