Власти Москвы презентовали предложения по размещению еще десяти канатных дорог, информирует портал столичного правительства.
Сообщается, что в настоящее время прорабатываются варианты размещения десяти канатных дорог в районах Москвы. Их создание может помочь решению транспортных задач столичного мегаполиса.
По словам вице-мэра Владимира Ефимова, общая протяженность десяти канатных дорог — порядка 40 км. Предполагаемый пассажиропоток — 66 тыс. человек. Общий объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составит порядка 18 млрд рублей.
В частности, одной из возможных канатных дорог протяженностью 6,2 км предполагается соединить крупнейшие рекреационные комплексы ВДНХ и Сокольники. Другой (длиной 6,5 км) обеспечить связь с рекреационной зоной "Серебряный бор".
Также возможна канатная линия связи между Павелецкой набережной и станцией метро "Автозаводская". Есть и другие перспективные маршруты.
Как сообщалось ранее, первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года.
Фото: irecommend. ru
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