Протяженность новых канатных дорог в Москве составит 40 км

Власти Москвы презентовали предложения по размещению еще десяти канатных дорог, информирует портал столичного правительства.



От Воробьевых гор до Лужников за 5 минут: в Москве открылась первая канатная дорога / Новости от 26.11.2018 17:41

Сообщается, что в настоящее время прорабатываются варианты размещения десяти канатных дорог в районах Москвы. Их создание может помочь решению транспортных задач столичного мегаполиса.

По словам вице-мэра Владимира Ефимова, общая протяженность десяти канатных дорог — порядка 40 км. Предполагаемый пассажиропоток — 66 тыс. человек. Общий объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составит порядка 18 млрд рублей.

В частности, одной из возможных канатных дорог протяженностью 6,2 км предполагается соединить крупнейшие рекреационные комплексы ВДНХ и Сокольники. Другой (длиной 6,5 км) обеспечить связь с рекреационной зоной "Серебряный бор".

Также возможна канатная линия связи между Павелецкой набережной и станцией метро "Автозаводская". Есть и другие перспективные маршруты.

Как сообщалось ранее, первая канатная дорога была запущена в Москве осенью прошлого года.

Фото: irecommend. ru

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