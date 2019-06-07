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Земли аэропорта "Домодедово" отдадут под круглогодичный курорт﻿

Недвижимость print

Аэропорт "Домодедово" сдаст землю в аренду под строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров", пишет "Российская газета". Совокупный объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей.


Споттинг в Домодедово . Лето 2007

Сообщается, что аэропорт "Домодедово" сдаст землю в аренду под строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров". Соответствующее соглашение об этом подписали  гендиректор аэропорта Игорь Борисов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уточняется, что на территории площадью 50 га возведут аквапарк, посадят тропические деревья, обустроят пляжи. Помимо этого, здесь построят кинотеатр, планетарий, каток и фитнес-центр.

Предполагается, что комплекс сможет принять 4,5 млн посетителей в год. Срок реализации проекта — 6 лет.

За счет этого проекта в "Домодедово" рассчитывают реализовать экономический потенциал проекта аэротрополиса (городское объединение, основанное на коммерческом развитии земель в радиусе 20 км вокруг аэропорта).

Фото: ru. krymr.com

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