Great Wall начинает строительство второй очереди автомобильного завода в индустриальном парке "Узловая", передает Интерфакс. Речь идет о второй линии штамповки и производстве автомобильных двигателей.
Соглашение о сотрудничестве в среду подписали председатель правления Great Wall Motor Company Limited Вэй Цзяньцзюнь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в присутствии президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Владимир Путин подчеркнул, что на предприятии с использованием передовых технологий будет ежегодно выпускаться по 80 тысяч автомобилей, а уровень локализации производства составит 70%.
Отмечается, что общий объем вложений китайских партнеров в проект — свыше 500 млн долларов СШ. Уже создано 1100 новых рабочих мест.
Как сообщалось ранее, первой моделью, которая сошла с конвейера, стал кроссовер Haval F7. В дальнейшем предприятие будет выпускать также внедорожник Haval H9 и купе Haval F7x.
Фото: tulasmi. ru
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