Китайская компания вложит 27 млрд рублей во II очередь автозавода под Тулой﻿

Great Wall начинает строительство второй очереди автомобильного завода в индустриальном парке "Узловая", передает Интерфакс. Речь идет о второй линии штамповки и производстве автомобильных двигателей.



Китайский автопром под Тулой: Great Wall открыла первый завод на 500 млн / Новости от 05.06.2019 19:48

Соглашение о сотрудничестве в среду подписали председатель правления Great Wall Motor Company Limited Вэй Цзяньцзюнь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в присутствии президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин подчеркнул, что на предприятии с использованием передовых технологий будет ежегодно выпускаться по 80 тысяч автомобилей, а уровень локализации производства составит 70%.

Отмечается, что общий объем вложений китайских партнеров в проект — свыше 500 млн долларов СШ. Уже создано 1100 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, первой моделью, которая сошла с конвейера, стал кроссовер Haval F7. В дальнейшем предприятие будет выпускать также внедорожник Haval H9 и купе Haval F7x.

Фото: tulasmi. ru

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