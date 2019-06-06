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Источник Правда.Ру

Старинный парк в Севастополе восстановят в 2021 году﻿

Недвижимость print

Реконструкцию старинного парка-усадьбы "Максимова дача" под Севастополем планируется завершить в 2021 году, передает ТАСС. Этот объект включен в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.


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Сообщается, что "Максимова дача" — одно из любимых мест отдыха горожан. Местные власти рассматривает варианты реконструкции и благоустройства территории.

Известно, что здесь сохранились остатки усадьбы и парки начала ХХ века, созданные известным архитектором Валентином Фельдманом.

Во время Великой Отечественной войны там базировались армейские части, неподалеку проходил один из рубежей обороны Севастополя.

По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, через два года Максимова дача будет радовать глаз. В сквере есть уникальные, исторические особенности — проводились исследования.

Отмечается, что среди находок, сделанных во время обследования комплекса "Максимовой дачи", — лестницы, каскады и руины античной усадьбы.

Фото: zalgalina.livejournal.com

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