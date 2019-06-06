Пятнадцать собак-спасателей будут помогать следить за безопасностью на водоемах Москвы этим летом, информирует портал столичной мэрии. Столичные пляжи начали патрулировать золотистые ретриверы, ньюфаундленды, большие швейцарские зенненхунды и бернские зенненхунды.
Сообщается, что этим летом помогать следить за безопасностью на городских водоемах будут 15 собак-спасателей. По выходным четвероногие помощники несут службу вместе с волонтерами в популярных местах отдыха у воды.
В числе зон отдыха, где будут нести вахту четвероногие спасатели, "Серебряный бор — 2" и "Серебряный бор — 3", Строгинская пойма, озера Черное и Школьное, а также зона отдыха "Тропарево" и на поисково-спасательная станция "Левобережная".
Отмечается, что все собаки одеты в специальную форму. Это ярко-оранжевый жилет с надписью "Служба спасения на воде". На жилете будет крепление, за которое сможет ухватиться человек, нуждающийся в помощи.
Помогать дежурить спасателям будут также беспилотные летательные аппараты. Всего в распоряжении сотрудников МЧС 27 квадрокоптеров.
Фото: mos.ru
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