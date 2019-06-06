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Источник Правда.Ру

Земли коренных народов не попадут под "дальневосточный гектар"﻿

Недвижимость print

Власти Забайкалья назвали территории, в границах которых гражданам не могут быть предоставлены земельные участки по программе "Дальневосточный гектар", информирует РИА Новости. Такие категории земель определены федеральным законом.


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Сообщается, что к таким землям относятся особо охраняемые природные территории, водные объекты с прибрежными береговыми полосами, защитные леса, земли, у которых уже есть правообладатель. А также земли Минобороны, территория города Читы в границах населенного пункта.

В список попали и территории с расположенными на них объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения, археологическими памятниками.

Отмечается, что в особую категорию выделены северные районы края, где проживают коренные малочисленные народы. Их площадь превышает 4 миллиона гектаров. А также в лесные районы — Красночикойский, Хилокский, Петровск-Забайкальский и другие.

В приоритетном порядке дальневосточные гектары на территории Забайкалья будут доступны жителям края. 

Фото: tass.ru

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