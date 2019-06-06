Бирюлево, Рублево-Архангельское и Троицк получат в 2027 году станции метро﻿

До конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, информирует Интерфакс. Реализация планов городских властей по развитию метро удвоит протяженность линий столичной подземки по сравнению с 2011 годом.



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По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, объемы строительства метро на ближайшие годы будут сохранены. "Тот задел, который мы создали, позволит нам в ближайшие годы вводить десятки километров новых линий и станций", - подчеркнул Хуснуллин.

Отмечается, что до конца 2023 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, Коммунарскую линию до "Столбово" в новой Москве. А также продлить синюю ветку до района Гольяново. И Калининско-Солнцевскую линию до Внуково. Помимо этого до поселка Северный будет продлен Люблинско-Дмитровский радиус.

До конца 2027 года в планах строительство от "Шелепихи" Рублево-Архангальской линии, Бирюлевской линии. Она стартует от территории ЗИЛа и дойдет до "Щербинки". За это время предполагается продлить Коммунарскую ветку до Троицка.

Фото: rcmm.ru

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