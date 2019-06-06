Турецкий инвестор построит жилой комплекс с океанариумом на Поклонной горе

Турецкая компания Ant Development (входит в строительный холдинг Ant Yapi) выкупит у структур акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева земельные участки на Поклонной горе, где ранее планировалось построить многофункциональный комплекс, пишут "Ведомости".



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Сообщается, что эти проекты станут для турецкой компании первыми в России, где она будет единственным инвестором. Ранее Ant Development работала как генподрядчик в комплексах "IQ-квартал", "Око", "Экспоцентр", "Белые сады", "Смоленский пассаж".

Новым собственником участков на Поклонной горе планируется построить несколько объектов. В частности, на улице Братьев Фонченко появится жилой комплекс на 125,2 тыс. кв. м. с детским садом, супермаркетом, ресторанами и фитнес-центром.

Помимо этого, по договоренности со столичными властями инвестор достроит океанариум.

На месте бизнес-центра "1812" планируется построить многофункциональный комплекс "Поклонная, 9" площадью 98,7 тыс. кв. м. Здесь расположатся 5-звездочная гостиница Hilton на 150 номеров и апартаменты, в том числе пентхаусы.

Фото: novostroy. ru

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