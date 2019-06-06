Турецкая компания Ant Development (входит в строительный холдинг Ant Yapi) выкупит у структур акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева земельные участки на Поклонной горе, где ранее планировалось построить многофункциональный комплекс, пишут "Ведомости".
Сообщается, что эти проекты станут для турецкой компании первыми в России, где она будет единственным инвестором. Ранее Ant Development работала как генподрядчик в комплексах "IQ-квартал", "Око", "Экспоцентр", "Белые сады", "Смоленский пассаж".
Новым собственником участков на Поклонной горе планируется построить несколько объектов. В частности, на улице Братьев Фонченко появится жилой комплекс на 125,2 тыс. кв. м. с детским садом, супермаркетом, ресторанами и фитнес-центром.
Помимо этого, по договоренности со столичными властями инвестор достроит океанариум.
На месте бизнес-центра "1812" планируется построить многофункциональный комплекс "Поклонная, 9" площадью 98,7 тыс. кв. м. Здесь расположатся 5-звездочная гостиница Hilton на 150 номеров и апартаменты, в том числе пентхаусы.
Фото: novostroy. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Россия и Турция углубят сотрудничество в сфере строительства
Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать
Степные пожары уничтожили 70 домов в Забайкалье
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.