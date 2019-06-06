Новостройки будут оснащать газовой сигнализацией﻿

В России с 6 июня вводятся новые правила проектирования систем газопотребления жилых домов, информирует РИА Новости. С этого дня все новостройки в стране будут в обязательном порядке оснащаться газовой сигнализацией.



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Сообщается, что новые правила касаются установки в новостройках сигнализации, которая будет реагировать на утечку газа в квартире. Также такая системы призвана способствовать автоматическому отключению подачи газа.

В соответствии с новыми правилами, устанавливать газоанализаторы будет сам застройщик. Помимо этого, теперь в домах с газовым оборудованием для погашения давления взрыва газа и обеспечения устойчивости здания будут устанавливать легкосбрасываемое оконное остекление.

Отмечается, что такие требования прописаны в разработанном Минстроем РФ своде правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".

Документ регламентирует все требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых одноквартирных, блокированных домах и многоквартирных зданиях.

Фото: mckrona.ru

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