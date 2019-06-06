Уголовное дело о мошенничестве при получении средств семейного капитала (МСК) на общую сумму более 26 млн рублей направлено в суд, передает Интерфакс. В преступлении обвиняются семь работников риелторского агентства в городе Тулун Иркутской области.
"Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным следствия, с 2014 по 2017 годы 38-летняя директор риэлтерского агентства организовала незаконное обналичивание сертификатов на МСК путем совершения фиктивных сделок займа и купли-продажи жилья.
Уточняется, что шесть сотрудниц агентства, работая в должности риелторов, вступив в сговор с директором, осуществляли поиск женщин, получивших сертификаты МСК, для совершения незаконных сделок с жилой недвижимостью.
Жертвами мошенниц и стали 58 жительниц Тулуна, Тулунского района и соседнего города Нижнеудинск. Уголовное дело на них выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.
Фото: tagilcity.ru
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