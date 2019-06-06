Шесть пляжей в Сочи закроют в целях безопасности

В связи с капитальной реконструкцией и в целях безопасности отдыхающих этим летом Центром государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут закрыты шесть сочинских пляжей, передает ТАСС.



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Уточняется, что закрытыми для посещения летом будут пляжи "Магри", базы отдыха "Слава Черноморья", пляж санатория "Юность", муниципальный пляж "Прозрачный", "Донские озера", "Тиона".

В течение всего курортного сезона на пляжах будут дежурить инспекторы Сочинского отделения ГИМС, которые следят за безопасностью на воде.

Отмечается, что сочинцы и гости курорта могут выбрать для купания любой из других пляжей Сочи. В настоящее время в городе-курорте насчитывается 198 пляжных территорий. 13 сочинских пляжей в 2019 году удостоены престижной международной награды "Голубой флаг".

Отметим, что за безопасностью людей на воде в течение всего курортного сезона будут следить инспекторы Сочинского отделения ГИМС.

Фото: sochi-fornia.ru

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