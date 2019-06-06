В связи с капитальной реконструкцией и в целях безопасности отдыхающих этим летом Центром государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут закрыты шесть сочинских пляжей, передает ТАСС.
Уточняется, что закрытыми для посещения летом будут пляжи "Магри", базы отдыха "Слава Черноморья", пляж санатория "Юность", муниципальный пляж "Прозрачный", "Донские озера", "Тиона".
В течение всего курортного сезона на пляжах будут дежурить инспекторы Сочинского отделения ГИМС, которые следят за безопасностью на воде.
Отмечается, что сочинцы и гости курорта могут выбрать для купания любой из других пляжей Сочи. В настоящее время в городе-курорте насчитывается 198 пляжных территорий. 13 сочинских пляжей в 2019 году удостоены престижной международной награды "Голубой флаг".
Отметим, что за безопасностью людей на воде в течение всего курортного сезона будут следить инспекторы Сочинского отделения ГИМС.
Фото: sochi-fornia.ru
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