Родителей в разводе обяжут платить жилищные алименты﻿

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье, информирует РИА Новости. Алименты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилплощади.



Минюст придумал новые алименты: мнение адвокатов / Новости от 05.06.2019 06:18

Отмечается, что в случае выплаты жилищных алиментов ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться в судебном порядке.

Законодательная новелла позволит суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы как ребенка, так и родителей.

При этом у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодного для жизни недвижимого имущества. А также финансов, позволяющих приобрести ее.

Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным.

По данным на 2018 год, в России алименты не платят более 800 тыс. человек. По действующему законодательству, алименты на одного ребенка составляют 25% от доходов плательщика.

Фото: smolnarod.ru

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