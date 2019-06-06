В большинстве российских городов выросла средняя себестоимость строительства жилья, информирует РБК. По итогам первого полугодия цена квадратного метра в многоквартирных домах России с предчистовой отделкой составила около 45 тыс. рублей.
Как отмечают эксперты, самый ощутимый рост зафиксирован в Нижнем Новгороде (+22%), Казани (+20%), Санкт-Петербурге и Самаре (по +15%).В столичном мегаполисе этот показатель увеличился с начала года всего на 4%. Но стоимость строительства в российской столице по-прежнему самая высокая. Она составляет 86,5 тыс. руб./кв. м.
Сообщается, что в тройку наиболее дорогих для строительства жилья регионов страны также попали Санкт-Петербург (77,8 тыс. руб./кв. м) и Московская область (65,2 тыс. руб./кв. м).
По оценкам аналитиков, это объясняется высокой стоимостью подключения к инженерным коммуникациям. А также строительством большого числа элитных проектов.
Фото: lubertsyriamo.ru
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