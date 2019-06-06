Спрос на вторичное жилье упал на треть﻿

Ажиотажный спрос на рынке вторичного жилья в Москве окончательно сошел на нет, пишет "Коммерсант". В мае эксперты зафиксировали снижение активности покупателей на 30% . Отказываться от приобретения жилья на вторичном рынке вынуждает рост ипотечных ставок на фоне снижения доходов населения.



В России подорожало вторичное жилье: покупать или повременить? / Новости от 18.02.2019 14:30

По прогнозам аналитиков, если жилищное кредитования не станет более доступным, спрос к вторичному жилью сможет вернуть только резкое подорожание новостроек.

Как отмечают эксперты, спрос на вторичную недвижимость рос в течение всего 2018 года. Тогда, по данным Росреестра, в Москве было зарегистрировано 156,4 тыс. переходов прав на недвижимость по договорам купли-продажи. Это на 27% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Уже по итогам первого квартала 2019 года позитивная динамика замедлилась. Показатель вырос только на 17% (до 35,2 тыс.) относительно аналогичного периода прошлого года. А уже к маю спрос на "вторичку" упал на треть.

Цены также начинают постепенно падать. В частности в районе Бутово, еще зимой купить однокомнатную квартиру можно было не менее чем за 6,2 млн руб. В настоящее время предложения начинаются от 5,9 млн руб. По прогнозам, в обозримом будущем средневзвешенная цена вторичного жилья опустится еще на 5-7%.

Фото: kvartira.miel.ru

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