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Источник Правда.Ру

Китайская компания начала строительство участка Коммунарской линии метро﻿

Недвижимость print

Компания China Railway Construction Corporation ("Китайская железнодорожная строительная корпорация", CRCC) приступила к строительству участка Коммунарской линии метро, передает Интерфакс.


Метрополитен

Сообщается, что компания CRCC построит в "новой" Москве участок Коммунарской линии метро от станции "Мамыри" до станции "Столбово". В данный момент китайские специалисты начали подготовку стартовых площадок для последующего запуска тоннелепроходческих комплексов.

Отмечается, что после завершения строительства тоннелей на юго-западном участке Большого кольца специализированные проходческие машины будут "переброшены" на этот участок Коммунарской линии.

Как сообщалось ранее, китайская корпорация CRCC построит два участка Большой кольцевой линии метро в Москве от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского". А также от станции"Каширская" до станции "Нагатинский затон". Для этого из Китая в Москву уже доставлены пять специализированных проходческих комплексов. Их диаметр составляет 6 и 10 метров соответственно.

Фото: iz.ru

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