Компания China Railway Construction Corporation ("Китайская железнодорожная строительная корпорация", CRCC) приступила к строительству участка Коммунарской линии метро, передает Интерфакс.
Сообщается, что компания CRCC построит в "новой" Москве участок Коммунарской линии метро от станции "Мамыри" до станции "Столбово". В данный момент китайские специалисты начали подготовку стартовых площадок для последующего запуска тоннелепроходческих комплексов.
Отмечается, что после завершения строительства тоннелей на юго-западном участке Большого кольца специализированные проходческие машины будут "переброшены" на этот участок Коммунарской линии.
Как сообщалось ранее, китайская корпорация CRCC построит два участка Большой кольцевой линии метро в Москве от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского". А также от станции"Каширская" до станции "Нагатинский затон". Для этого из Китая в Москву уже доставлены пять специализированных проходческих комплексов. Их диаметр составляет 6 и 10 метров соответственно.
Фото: iz.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Коммунарская линия метро разгрузит дороги на юго-западе столицы
Московское метро - угроза для жизни свиристелей
Московское метро не станут продлевать в Подмосковье
Турникеты в московском метро смогут распознавать лица
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.