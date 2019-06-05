В столичных парках открылись пляжи и понтонные бассейны, информирует портал столичной мэрии. Специальные места для отдыха у воды оборудованы в 17 парковых зонах Москвы.
Сообщается, что у водоёмов установлены бесплатные лежаки, большие пуфы и шезлонги. В мини-аквапарках и на игровых площадках можно заняться спортом. Или провести время с детьми.
У москвичей и гостей столицы есть возможность позагорать на берегу водоемов в парке Горького, "Сокольниках", парках "Фили", "Кузьминки", музее-заповеднике "Царицыно".
В частности, в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки. В "Сокольниках" одна из зон отдыха расположена на берегу Большого Путяевского пруда.
Еще один пляж появился и возле Золотого пруда между Первым и Вторым Лучевыми просеками. Отмечается, что у главного входа в парк располагаются два открытых бассейна.
Два места отдыха у воды открыты в музее-заповеднике "Царицыно" — у Большого и Среднего Царицынских прудов.
Три пляжа с бесплатными шезлонгами организованы в Парке Горького — около Голицынского и Пионерского и прудов. А также на Андреевской набережной.
Песчаный пляж у Купального пруда открылся в парке "Терлецкая дубрава".
Фото: mos.ru
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