Пляжи и бассейны открылись в 17 парках Москвы﻿

В столичных парках открылись пляжи и понтонные бассейны, информирует портал столичной мэрии. Специальные места для отдыха у воды оборудованы в 17 парковых зонах Москвы.



Парки Москвы. Телеканал Russian Travel Guide HD. 23.05.2019 00:45 | Весь мир в одном парке. Чтобы путешествовать по миру, необязательно уезжать далеко от дома.

Сообщается, что у водоёмов установлены бесплатные лежаки, большие пуфы и шезлонги. В мини-аквапарках и на игровых площадках можно заняться спортом. Или провести время с детьми.

У москвичей и гостей столицы есть возможность позагорать на берегу водоемов в парке Горького, "Сокольниках", парках "Фили", "Кузьминки", музее-заповеднике "Царицыно".

В частности, в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки. В "Сокольниках" одна из зон отдыха расположена на берегу Большого Путяевского пруда.

Еще один пляж появился и возле Золотого пруда между Первым и Вторым Лучевыми просеками. Отмечается, что у главного входа в парк располагаются два открытых бассейна.

Два места отдыха у воды открыты в музее-заповеднике "Царицыно" — у Большого и Среднего Царицынских прудов.

Три пляжа с бесплатными шезлонгами организованы в Парке Горького — около Голицынского и Пионерского и прудов. А также на Андреевской набережной.

Песчаный пляж у Купального пруда открылся в парке "Терлецкая дубрава".

Фото: mos.ru

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