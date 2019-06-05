Памятник Пушкину установили в аэропорту "Шереметьево﻿"

Министр культуры Владимир Мединский принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину, передает ТАСС. Имя великого русского поэта было недавно присвоено международному аэропорту Шереметьево в рамках проекта "Великие имена России".



В аэропорту Шереметьево появился второй грузовой терминал

Сообщается, что церемония открытия прошла в атриуме зоны вылета терминала E. По словам министра культуры, указ президента РФ о присвоении 44 аэропортам России имен выдающихся деятелей России — это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев.

Имена великих исторических деятелей культуры теперь будут носить воздушные гавани России. Проект позволит использовать воздушные ворота страны для популяризации богатой, великой истории и культуры, отметил Владимир Мединский.

Уточняется, что у скульптуры Пушкина, установленной в аэропорту, есть секрет. На корешке переплета книги, которую держит поэт, есть QR-код. Пассажиры могут в аудиоформате скачивать с помощью него произведения великого поэта.

Фото: kazanfirst.ru

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