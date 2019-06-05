Самодельный мост рухнул в Дагестане вместе с машинами﻿

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост вместе припаркованных на нем автомобилями, передает Интерфакс.



Дагестан

Сообщается, что в настоящее время спасатели и полицейские совместно с местными жителями вытаскивают из реки провалившиеся под мост машины.

Стало известно, что ЧП произошло 5 июня в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. Примерно в 7 утра рухнул самодельный мост, который не выдержал нагрузки четырех припаркованных автомобилей местных жителей.

По предварительным данным, причиной обрушения стала ветхость конструкций моста.

По информации дагестанского МВД, владельцы автомашин находились в это время в мечети, где на молитву собрались многочисленные верующие в честь мусульманского праздника Рамадан.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: life.ru

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