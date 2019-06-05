Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы, передает РБК. Объем финансирования составит 2,3 трлн руб., в том числе за счет федерального бюджета — 1 трлн руб.
Отмечается, что главной целью госпрограммы является сохранение доли сельского населения не менее 25,3% в общей численности населения.
Помимо этого, приоритетом станет достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%.
Новый документ направлен также на повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Планируется значительно расширить возможности села по доступу к коммунальным услугам.
Госпрограмма направлена на то, чтобы приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры.
Фото: rg.ru
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