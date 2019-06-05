Подмосковные дачи будут расти в цене — прогноз﻿

Цена объектов с застройкой в Московской области за время летнего сезона может вырасти на 5,7%, передает РБК со ссылкой на исследование компании ИНКОМ.



Самоделка Для Сада и Огорода/дача

Сообщается, что увеличение цены произойдет из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса на такие объекты на 10%.

Как отмечают эксперты, за первый квартал на подмосковной первичной "загородке" совершено 3,7 тыс. сделок. Это на 11% больше, чем было зафиксировано в аналогичном периоде 2018 года. Самым большим спросом пользовались дешевые участки без подряда (УБП) из-за снижения платежеспособности населения.

По мнению аналитиков, из числа всех покупателей УБП лишь 10% являются настоящими приверженцами земельных участков. Прежде всего это люди, профессионально связанные со строительством или состоятельные личности, которые хотят выразить себя через уникальную постройку.

По прогнозам, наибольший рост цен на дачи будет наблюдаться в Красногорском, Истринском и Мытищинском районах Подмосковья.

Фото: mesto.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Кадастровая палата обозначила условия сноса дач и многоэтажек

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Дачные дома в собственность будут оформлять по-новому - Росреестр

Медики рассказали, как не подорвать здоровье, работая на даче