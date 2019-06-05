Эксперты нашли самую маленькую квартиру в Москве﻿ - 11 квадратных метров

Самую маленькую квартиру в столице можно приобрести на вторичном рынке за 1,99 млн руб., передает РБК. Ее площадь составляет всего 11 квадратных метров.



Дизайн интерьера уютной однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Обзор.

Сообщается, что квартира-студия расположена на Ферганской улице и требует небольшого ремонта. На 11 "квадратах" уместились жилая зона и санузел. По мнению экспертов, квартира была переделана из комнаты или нежилого помещения в отдельное жилье.

Отмечается, что самым дорогим малогабаритным жильем на столичном рынке первичной недвижимости стала студия бизнес-класса площадью 19 кв. м (5,8 млн руб.). Квартира расположена на шестом этаже 28-этажки на улице Академика Павлова.

Маленькие квартиры-студии можно найти и в большинстве новостроек столицы. Причем как в бюджетном сегменте, так и в бизнес-классе. Наиболее популярные размеры такого жилья — 21-35 кв. м. Однако есть и меньшие по площади предложения.

По мнению аналитиков, подобные квартиры составляют альтернативу обычным комнатам в Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего перепланировке подвержены квартиры, располагающиеся на первых этажах.

Фото: rb.ru

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