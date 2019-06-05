Аэропорты после присвоения имен российских деятелей сохранят старые названия

Росреестр известил о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях, передает Интерфакс.



Маленький Туполь . Аэропорт Внуково 2017

Как сообщалось ранее, в конце мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он касается присвоения 44 российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством.

В частности, московскому аэропорту "Шереметьево" присвоено имя поэта Александра Пушкина, "Внуково" - Андрея Туполева, "Домодедово" — имя ученого Михаила Ломоносова.

Отмечается, что Росреестр добавит названия аэропортов в государственный каталог географических названий, чтобы сохранить их "единообразное и устойчивое употребление".

Использование имён выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, будет осуществляться в информационных, просветительских и туристических целях. А также для обеспечения транспортного сообщения.

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