Росреестр известил о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях, передает Интерфакс.
Как сообщалось ранее, в конце мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он касается присвоения 44 российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством.
В частности, московскому аэропорту "Шереметьево" присвоено имя поэта Александра Пушкина, "Внуково" - Андрея Туполева, "Домодедово" — имя ученого Михаила Ломоносова.
Отмечается, что Росреестр добавит названия аэропортов в государственный каталог географических названий, чтобы сохранить их "единообразное и устойчивое употребление".
Использование имён выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, будет осуществляться в информационных, просветительских и туристических целях. А также для обеспечения транспортного сообщения.
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