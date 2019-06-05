Риски покупателей жилья переложат на застройщиков﻿

Строительные риски необходимо переложить с плеч граждан на застройщиков, государство и финансовые организации, передает РБК со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на совещании с главой Минстроя Владимиром Якушевым.



Квартирный вопрос: дольщиков защитят от недобросовестных застройщиков / Новости от 17.07.2018 19:34

При этом делается акцент на том, что сделать это необходимо необременительным для отрасли способом. Важно не нанести ущерба объемам жилищного строительства. Президент подчеркнул, что строительный бизнес является очень важным сектором экономики.

Как сообщалось ранее, строительство около 70% жилья в России продолжится после 1 июля по старым правилам финансирования. В настоящее время в стране возводится 123,5 млн кв. м жилой недвижимости. Из них 36,5 млн "квадратов" достроят по старым правилам.

Напомним, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики должны перейти на новые правила строительства жилья. Расчеты девелопера с дольщиками будут вестись только через счета эскроу. Контроль за ними возложен на банки. Деньги застройщик сможет получить лишь после сдачи дома в эксплуатацию.

Фото: vedomosti.ru

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