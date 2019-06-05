Кадастровая палата пояснила порядок прописки на даче

Замначальника Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова перечислила условия, при которых можно прописаться на даче. В первую очередь, жилой дом, который находится на дачном участке, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости.



Дачная реформа: почему россияне массово распродают участки / Новости от 24.04.2019 19:19

Регистрация недвижимости в качестве жилого помещения предполагает наличие постоянного адреса, а также полное соответствие требованиям к жилому помещению, которые определены кадастровым регламентом. Высота сооружения не должна превышать 20 метров, а количество этажей не может быть больше трех.

Дом не может быть разделен на отдельные квартиры, а также должен быть регулярно подключен к газоснабжению, водоснабжению и электроснабжению, а также к системам вентиляции. От владельцев дома требуется поддержание температурного режима внутри помещения не менее 18 градусов по Цельсию в любое время года.

При условии выполнения всех перечисленных правил, садовый дом может получить статус жилого помещения.