Сочи лидирует по росту цен на жилье в России﻿

За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость, передает РБК. Как отмечают эксперты, в крупных российских городах цены росли непрерывно с 2014 года. За данный период увеличились на 41,2% (120,9 тыс. руб. за 1 кв. м) и 32,2% (85 тыс. руб. за 1 кв. м) соответственно.



Добро пожаловать в Сочи. Телеканал Sochi live. 04.06.2019 12:56

Аналитики называют главной причиной роста цен в Сочи развитие инфраструктуры. В частности, улучшение транспортной доступности. В основном благодаря Олимпиаде 2014 года. На третьем место по росту цен на "вторичку" стоит Санкт-Петербург — 31% (132,4 тыс. руб.). Далее следуют Казань (29,5%) и Махачкала (24,0%).

Москва занимает 18-е место рейтинга. В российской столице цена "квадрата" поднялась на 9% и достигла 212,4 тыс. руб. За тот же период цены стали ниже в 55 крупных городах страны.

Наибольшее снижение зафиксировано в Кирове — 22,1%. Также в Элисте (14,4%) и Смоленске (13,6%). Уменьшение стоимости отмечается в Йошкар-Оле (13,3%) и Великом Новгороде (12,7%).

Фото: tourprom.ru

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