Компания "Галс-Девелопмент Группа ВТБ" выставит на электронные торги московский отель "Пекин", передает РИА Новости. Открытый аукцион пройдет на "Единой электронной торговой площадке.
Сообщается, что на торги выставят 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин", Стартовая цена лота составит 5,67 млрд рублей. Шаг аукциона — 15 млн рублей. Сбор заявок на участие завершится 29 августа 2019 года. Сам аукцион начнется 2 сентября.
Отмечается, что гостиница "Пекин" расположена на Большой Садовой улице. Сегодня это знаковый городской комплекс с большим инвестиционным потенциалом.
Помимо этого, отель является признанным памятником архитектуры. В гостинице 150 номеров с современным оснащением. В комплекс отеля входят три ресторана, конференц-зал и панорамный бар на крыше. На его территории также расположены SPA-центр, салон красоты, магазины и кафе.
Фото: rg.ru
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