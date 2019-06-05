Московскую гостиницу "Пекин" выставили на электронные торги﻿

Компания "Галс-Девелопмент Группа ВТБ" выставит на электронные торги московский отель "Пекин", передает РИА Новости. Открытый аукцион пройдет на "Единой электронной торговой площадке.



Как выглядит знаменитая гостиница \"Пекин\" ночью

Сообщается, что на торги выставят 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин", Стартовая цена лота составит 5,67 млрд рублей. Шаг аукциона — 15 млн рублей. Сбор заявок на участие завершится 29 августа 2019 года. Сам аукцион начнется 2 сентября.

Отмечается, что гостиница "Пекин" расположена на Большой Садовой улице. Сегодня это знаковый городской комплекс с большим инвестиционным потенциалом.

Помимо этого, отель является признанным памятником архитектуры. В гостинице 150 номеров с современным оснащением. В комплекс отеля входят три ресторана, конференц-зал и панорамный бар на крыше. На его территории также расположены SPA-центр, салон красоты, магазины и кафе.

Фото: rg.ru

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