"Мосгаз" настоятельно призывает жителей столичного мегаполиса в период отпусков не перекрывать расположенные в квартирах общедомовые газовые стояки, передает РИА Новости.
Специалисты "Мосгаза" настоятельно рекомендуют быть внимательными. Жители должны перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках может привести к отключению всех потребителей газа на данном стояке.
Особое внимание на это должны обратить жители первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран.
Отмечается, что, перекрыв его, есть риск не только оставить соседей без газа, но и создать аварийную ситуацию.
Необходимость жестких мер обусловлена возможной утечкой газа в квартирах жильцов, которые могут оставить газовые приборы включенными. При последующем открытии общего вентиля жильцы могут не заметить выхода газа в квартиру.
Службы "Мосгаза" напоминают, что при появлении запаха необходимо немедленно позвонить по номеру 104.
Фото: xn--80afnrks.xn--p1ai
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