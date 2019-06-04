"Мосгаз" рекомендовал не перекрывать стояки во время отпусков﻿

"Мосгаз" настоятельно призывает жителей столичного мегаполиса в период отпусков не перекрывать расположенные в квартирах общедомовые газовые стояки, передает РИА Новости.



Максимальный охват: «Мосгаз» проверяет все газифицированные дома города / Новости от 19.01.2019 14:01

Специалисты "Мосгаза" настоятельно рекомендуют быть внимательными. Жители должны перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках может привести к отключению всех потребителей газа на данном стояке.

Особое внимание на это должны обратить жители первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран.

Отмечается, что, перекрыв его, есть риск не только оставить соседей без газа, но и создать аварийную ситуацию.

Необходимость жестких мер обусловлена возможной утечкой газа в квартирах жильцов, которые могут оставить газовые приборы включенными. При последующем открытии общего вентиля жильцы могут не заметить выхода газа в квартиру.

Службы "Мосгаза" напоминают, что при появлении запаха необходимо немедленно позвонить по номеру 104.

Фото: xn--80afnrks.xn--p1ai

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москвич обнаружил две гранаты в газовой плите своей кухни

А у нас в квартире газ: особенности перепланировки

Тарифы за техобслуживание газового оборудования в жилых домах могут сделать едиными﻿

В каждой квартире установят газоанализаторы и добавят в газ одоранты﻿