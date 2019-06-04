В Солнечногорске в День семьи откроют памятник Петру и Февронии

Памятник святым благоверным Петру и Февронии откроют в Солнечногорске в День семьи, любви и верности 8 июля, передает "Интерфакс".
Сообщается, что скульптурная композиция высотой 3,5 метра украсит территорию вблизи ЗАГСа, расположенного в микрорайоне Рекинцо-2.
По информации управления информационной политики администрации городского округа, помимо открытия памятника в парковой зоне существующий фонтан дополнит композиция аистов.
По словам руководителя Солнечногорского округа Владимира Слепцова, вся территория вокруг памятника также будет благоустроена.
Как сообщалось ранее, за последние четыре года памятники Петру и Февронии были установлены в нескольких подмосковных городах. В том числе, в Серпухове, Сергиевом Посаде и Химках.
Напомним, что уже несколько лет 8 июля во всех городах России празднуют День семьи, любви и верности. Дата торжества совпадает с памятным днем святых Петра и Февронии Муромских. Их житие — символ идеальных семейных отношений и образец христианского брака.
Фото: index.php
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