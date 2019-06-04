Недвижимость на 20 млрд рублей арестована в Дагестане по делу о махинациях﻿

Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 миллиардов рублей в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане, передает РИА Новости.



Суд арестовал министра экономики Дагестана / Новости от 02.05.2019 12:21

В ходе расследования уголовного дела судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей, отмечается в сообщении.

Как стало известно, в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для незаконного отчуждения земельных участков, находящимися в муниципальной и федеральной собственности.

Согласно данным СК, заочно предъявлены обвинения в махинациях пятерым фигурантам дела из числа высокопоставленных чиновников и депутатов Дагестана.

В частности, следственные oрганы привлекли в качестве oбвиняемого бывшего рукoвoдителя управления Рoсреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова. Магомедов покинул свою должность в 2018 году.

Фото: dubrovno.by

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