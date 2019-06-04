Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 миллиардов рублей в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане, передает РИА Новости.
В ходе расследования уголовного дела судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей, отмечается в сообщении.
Как стало известно, в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для незаконного отчуждения земельных участков, находящимися в муниципальной и федеральной собственности.
Согласно данным СК, заочно предъявлены обвинения в махинациях пятерым фигурантам дела из числа высокопоставленных чиновников и депутатов Дагестана.
В частности, следственные oрганы привлекли в качестве oбвиняемого бывшего рукoвoдителя управления Рoсреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова. Магомедов покинул свою должность в 2018 году.
Фото: dubrovno.by
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Греф заказал аэрофотосъемку Чечни
В Дагестане выступили против строительства "Хабиб Арены" в виде папахи
Фото из Интернета выдали за аэрофотосъемку Симферополя
Подросток из Дагестана потребовал лишить свою мать родительских прав
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.