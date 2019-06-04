Санитарными нормам не соответствуют более 170 мусорных полигонов в регионах﻿

Более 170 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Северо-Западном, Южном, Центральном, и Северо-Кавказском федеральных округах не соответствуют санитарным нормам, передает Интерфакс со ссылкой на заявление генерального прокурора РФ Юрия Чайки.



Безотходный город: как налаживают переработку мусора / Новости от 01.04.2019 13:24

Сообщается, что на данный мент в округах 173 из 892 объектов размещения твердых отходов не соответствуют санитарным правилам. Размещение ТКО зачастую осуществляется на объектах, не внесенных в государственный реестр.

По словам Юрия Чайки, в 38 регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сейчас полностью отсутствуют мусороперерабатывающие заводы.

Помимо этого, Чайка назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием". С начала года эксплуатация полигонов с заполнением на 90% от проектной мощности и выше осуществлялась в десяти субъектах Центральной России, пяти — на Юге России и пяти — на Северо-Западе.

"К счастью, ситуация еще не приобрела необратимого характера. Ее можно и нужно решать, в противном случае она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — подчеркнул генеральный прокурор.

Фото: tass. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Оплата за вывоз мусора по новым правилам привела к росту коммунальных платежей

Жителям Подмосковья подготовили площадки для раздельного сбора мусора

Средняя семья будет платить за вывоз мусора 3,6 тыс. руб. в год