Столичные власти снесли 19 самостроев в промзоне "Октябрьское поле"﻿

В московском районе Щукино снесли 19 объектов самостроя общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров на территории промзоны 41-I "Октябрьское поле", передает РИА Недвижимость.



На территории бывшей промзоны в Москве появятся «парящие» дома / Новости от 25.03.2019 15:27

Несколько строений по адресу: улица Берзарина, владение 32, а также многочисленные пристройки и надстройки к зданиям были возведены без разрешительной документации.

Сообщается, что освобожденный земельный участок планируется задействовать под многоэтажную жилую застройку. А также строительство соцобъектов: объектов бытового обслуживания, школ и детских садов.

Уточняется, что на месте промзоны будут созданы промышленный технопарк площадью 13,8 тыс. кв. м, школа на 800 мест, поликлиника, две детские образовательные организации на 200 мест. А также высотный градостроительный комплекс площадью 150 тыс. кв. м.

Известно, что всего в программу редевелопмента промзон в Москве включено почти 13 тыс. га земли, из которых 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации.

Фото: tvzvezda.ru

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