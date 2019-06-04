В московском районе Щукино снесли 19 объектов самостроя общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров на территории промзоны 41-I "Октябрьское поле", передает РИА Недвижимость.
Несколько строений по адресу: улица Берзарина, владение 32, а также многочисленные пристройки и надстройки к зданиям были возведены без разрешительной документации.
Сообщается, что освобожденный земельный участок планируется задействовать под многоэтажную жилую застройку. А также строительство соцобъектов: объектов бытового обслуживания, школ и детских садов.
Уточняется, что на месте промзоны будут созданы промышленный технопарк площадью 13,8 тыс. кв. м, школа на 800 мест, поликлиника, две детские образовательные организации на 200 мест. А также высотный градостроительный комплекс площадью 150 тыс. кв. м.
Известно, что всего в программу редевелопмента промзон в Москве включено почти 13 тыс. га земли, из которых 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации.
Фото: tvzvezda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Треть новостроек в Москве строится в промзонах
Самые продаваемые новостройки реализуются в промзонах
Половина новостроек Москвы возводится в промзонах
Более 11 тысяч новых квартир продаются в бывших промзонах Москвы
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.