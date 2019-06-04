Одна из набережных реки Яузы на территории Москвы решением президиума правительства города названа в честь народного артиста России Станислава Говорухина, передает Интерфакс. Наименование "набережная Говорухина" присвоено части проектируемого проезда № 690 на правом берегу реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.
Помимо этого, столичным правительством принято решение об установке памятной доски Говорухину на здании Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова на улице Вильгельма Пика, д.3.
Станислав Говорухин — известный кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист, общественный и политический деятель России.
Станислав Говорухин снял такие любимые миллионами зрителей фильмы, как "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), а также"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и многие другие.
Фото: ria.ru
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