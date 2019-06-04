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Источник Правда.Ру

Дети-сироты в Хабаровске объявили голодовку с требованием жилья﻿

Недвижимость print

Воспитанники детских домов, которые не получили законное жилье от государства, второй день продолжают голодовку на центральной площади Хабаровска. Они требуют у властей свое жилье, передает Интерфакс. 10 участников провели акцию у здания правительства края.


Жилье сиротам

Как сообщалось ранее, в августе 2018 года и в марте 2019 они уже проводили два пикета, добиваясь встречи с властями края. Представители городских и краевых властей, в том числе губернатор Сергей Фургал приняли протестующих. Но, по словам участников протеста, проблема решена не была.

По данным Федеральной службы судебных приставов на середину апреля, в крае не завершено около 1,2 тыс. исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.

Как заявили местные власти, на строительство и приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году в крае будет выделено более 860 млн рублей.

Стало известно, что следователи Следственного управления СКР по региону начали проверку информации о нарушении прав детей-сирот на предоставление им квартир.

Фото: amurmedia.ru

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