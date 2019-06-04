Воспитанники детских домов, которые не получили законное жилье от государства, второй день продолжают голодовку на центральной площади Хабаровска. Они требуют у властей свое жилье, передает Интерфакс. 10 участников провели акцию у здания правительства края.
Как сообщалось ранее, в августе 2018 года и в марте 2019 они уже проводили два пикета, добиваясь встречи с властями края. Представители городских и краевых властей, в том числе губернатор Сергей Фургал приняли протестующих. Но, по словам участников протеста, проблема решена не была.
По данным Федеральной службы судебных приставов на середину апреля, в крае не завершено около 1,2 тыс. исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.
Как заявили местные власти, на строительство и приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году в крае будет выделено более 860 млн рублей.
Стало известно, что следователи Следственного управления СКР по региону начали проверку информации о нарушении прав детей-сирот на предоставление им квартир.
Фото: amurmedia.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Столичный регион удерживает лидерство по ценам на вторичное жилье в России
Вторичное жилье в России подорожало за год на 10%
Вторичное жилье в России перестало дорожать - эксперты
|Москвичей ожидает дефицит вторичного жилья - прогноз
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.