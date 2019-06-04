С возводимого здания храма староверов в Имеретинской низменности в Сочи сняли арест, передает Интерфакс. По мнению прихожан, власти должны поддержать старообрядцев, а не мешать.
Объявлено, что власти Сочи отозвали исполнительный лист судопроизводства о сносе строящегося старообрядческого храма Успения Богородицы в Олимпийском парке города-курорта.
Как сообщалось ранее, староверы заявили об аресте храма в Сочи. Прихожанам было запрещено заходить в старообрядческий храм Успения Богородицы в Сочи. В суде лежал иск местной администрации о сносе здания.
В свою очередь, местные власти опровергли информацию о том, что строящийся храм староверов собираются сносить как самострой.
Отмечается, что новый храм староверы возводили на пожертвования прихожан почти 10 лет. По проекту высота храма 30 метров, площадь — более 500 кв. м. В настоящее время возведено строение высотой в 13 метров. Отмечается, что по приблизительным данным в Сочи проживает более полутысячи староверов.
Фото: capost.media
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