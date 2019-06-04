Трассу Джубга-Сочи объявили проектом "не текущего цикла"﻿

Строительство автодороги "Джубга — Сочи" и моста на остров Сахалин не являются проектами "текущего цикла", передает Интерфакс со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Максима Акимова.



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По его словам, в России достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 г. "Про мост на Сахалин пока тоже рано говорить", — подчеркнул чиновник.

При этом было отмечено, что частные средства на строительство дорог будут найдены, в том числе на строительство автотрассы "Европа — Западный Китай" (ЕЗК) и трассы "Меридиан".

Максим Акимов добавил, что всегда существуют риски концентрации и технической зависимости от подрядчика инфраструктурных мегапроектов. По его мнению, это объясняется дороговизной внедрения BIM-технологий (информационное моделирование в строительстве).

Напомним, что нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена. Пробки растягиваются на километры. Однако Минтранс счёл строительство новой четырёхполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным из-за дороговизны и сложности. Стоимость проекта оценивалась в 1,6 трлн рублей.

Фото: morvesti.ru

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