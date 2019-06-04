Митридатскую лестницу в Керчи спасут от разрушения﻿

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в ближайшее время, передает РИА Новости. Положительное заключение на проведение работ получено.



Крым, Гагры, Юрмала: наши любимые советские курорты / Новости от 17.07.2018 16:59

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, строительно-монтажные работы начнутся буквально в течение нескольких недель. По его словам, стоимость работ составит 691 миллион рублей.

Как сообщалось ранее, власти Крыма решили сменить подрядчика реконструкции памятника архитектуры Митридатской лестницы в Керчи и провести служебное расследование по факту грубых ошибок на объекте.

Ремонт Митридатской лестницы начали в начале 2018 года после того, как на протяжении многих лет она разрушалась. И вот теперь оказалось, что уже проведенные на историческом объекте работы только ускорили разрушительный процесс.

Напомним, что Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название — Пантикапей) была построена в 1833-40 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Она изначально вела к дворцу царя Боспорского царства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе горит вечный огонь и установлен обелиск.

Фото: marieltour.ru

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