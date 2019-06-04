В российской столице за последние два года объем нового жилья в небоскребах вырос на 19%, пишет "Коммерсант". Девелоперский интерес к высотным проектам объясняется ростом конкуренции и подорожанием земли.
Как отмечают эксперты, объем предложения в московских небоскребах (дома более 40 этажей) с декабря 2017-го по апрель 2019 года вырос на 19%. Прирост предложения еще больше и с начала 2019 года составил около 25%.
В настоящее время в столичном мегаполисе представлено 17 высотных новостроек с 3 тыс. апартаментов и квартир. Большая часть новых площадей (59%) пришлась на квартиры. Еще 41% — на апартаменты. Основная часть из которых расположена в деловом центре "Москва-Сити".
Средний чек первичного предложения в апреле составляла 351,3 тыс. руб. за 1 кв. м. С декабря 2018 года он увеличился лишь на 2%.
48% новых небоскребов расположена в Центральном административном округе. Еще 23% небоскребов сданы на западе Москвы, 13% — на северо-востоке, 11% — на севере и еще 5% на северо-западе города.
Меньше всего квартир и апартаментов в небоскребах предлагается на северо-востоке столицы.
Фото: anashina.com
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