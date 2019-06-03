Россиян освободят от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить граждан России от обязательной установки счетчиков тепла в новых квартирах, пишет "Российская газета". Поводом для этого стали злоупотребления граждан, которые нашли способ переложить платежи за тепло в своих квартирах на соседей.



Минстрой предлагает устанавливать в квартирах...

Сообщается, что в июне Минстрой планирует поднять этот вопрос на заседании межведомственной группы. Представители ведомства разослал предложение в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.

Как пишет газета, поводом для обсуждения инициативы стали конфликты между соседями из-за того, что некоторые отключают отопление в своей квартире и перекладывают необходимость платить на других.

В итоге в квартирах с отключенным теплом за счет соседей часто отапливаются смежные стены, потолок и пол. Помимо этого, перекрывают вентили те, кто надолго уезжает из квартиры или использует автономные источники тепла.

Отмечается, что определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно.

Фото: shkolazhizni. ru

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