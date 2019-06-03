Максим Галкин опроверг сообщение о строительстве особняка на Кипре

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, передает РИА Новости. Артист назвал статью об этом абсолютной ложью.
Как сообщалось ранее, в журнале Starhit появилась статья о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева якобы завершают строительство особняка на Кипре.
Помимо этого, издание утверждало, что два года назад супруги получили европейское гражданство.
"С агентством я не знаком. Никаких особняков на Кипре у меня нет. Из тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, я подозреваю, был человек из этой компании. На этой совместной фотографии и построена эта ложь", — так написал Максим Галкин в своем Instargam.
Как отметил телеведущий, наличие у него и Пугачевой какого-либо гражданства является их личным делом.
Стало известно, что кипрские блогеры сообщили о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин строят в Лимассоле белоснежный трехэтажный особняк. Вслед за этим новость подхватили и российские масс-медиа.
Фото: starhit.ru
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