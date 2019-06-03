Вячеслав Фетисов призвал строить катки на Северном Кавказе﻿

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал развивать хоккей на Северном Кавказе, передает РИА Новости. Для этого знаменитый хоккеист предложил построить в регионе несколько ледовых арен.



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По словам Вячеслава Фетисова, хоккей — игра, которая прямо просится на Северный Кавказ. "Мы в настоящее время обращаемся к разным источникам, к Минспорту РФ, по партийным программам, для того чтобы по крайней мере, по три катка в каждом субъекте возводить", — подчеркнул Фетисов.

Олимпийский чемпион также отметил, что результаты такой работы не заставят себя ждать. "Уже через десять лет мальчишки, которые здесь есть, будут играть в сборной России. Это мое убеждение. Для этого у ребят на Северном Кавказе есть характер и желание быть первым", — добавил Фетисов.

Он выразил также убеждение, что это сегодня важнейшее направление. Это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа.

Фото: regnum.ru

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