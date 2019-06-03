В Тульской области возведут самую большую в Европе американскую горку

ГК "Стройпрогресс" планирует возведение новых объектов на территории международного туристического центра "Золотой город" в Веневском районе Тульской области, информирует Интерфакс.
Планы по реализации проекта обсуждены в ходе встречи председателя правительства Тульской области Валерия Шерина с президентом группы компаний "Стройпрогресс" Альбертом Джуссоевым.
В текущем году здесь планируется строительство дополнительных объектов размещения и питания и парка экстремальных аттракционов. В том числе самой большой в Европе американской горки. По сообщению пресс-службы тульского правительства, в парке также появятся парк детских аттракционов, парк динозавров и картинг.
В настоящее время на территории комплекса расположены гостиница, рестораны, буддийский храм. А также лесопарковая зона "Китайский императорский парк". Работает фестивальная площадка на 20 тыс. человек.
Напомним, что комплекс "Золотой город" в селе Петропавловское Веневского района начал функционировать в 2012 году. Сейчас объекты комплекса занимают территорию в 14 га.
Фото: nmosktoday.ru
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