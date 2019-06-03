На набережной Мойки отреставрировали музей-квартиру Пушкина

К 220-летию Пушкина отреставрировали музей-квартиру поэта на набережной Мойки, передает Интерфакс. 6 июня в музее откроется выставка "Многоликий Пушкин".



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По словам директора Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова, завершились серьезные работы. После 200-летия прошло 20 лет, поэтому потребовалось обновить фасады.

«Только что закончилась работа по их окрашиванию. Кроме того, мы переложили весь булыжник брусчатки во дворе дома", - подчеркнул Некрасов.

"Было решено из всего многообразия портретов показать многоликость поэта. В частности, помимо известных работ, покажут произведения художников XX века. Здесь будут и пейзажи с фигурой Пушкина, например, картина Айвазовского "Пушкин на берегу моря.

Сергея Некрасова отметил, что 6 июня пушкинскую дату будут отмечать целый день. В 12.00 выступят артисты Малого драматического театра. В 15.30 откроется выставка. В концертном зале состоится вручение премии "Петрополь".

Помимо этого, выставка к юбилейной дате откроется в Хельсинки. Также будут работать виртуальные центры в Тихвине, Лодейном Поле, Уфе и Казани.

Фото: pushkinmuseum.ru

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