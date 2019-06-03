Стройматериалы в Крыму подешевеют после открытия ж/д движения﻿﻿

Цены на строительные материалы в Крыму снизятся после открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив, передает РИА Новости. В настоящее время строительные материалы доставляются в Крым с помощью паромной переправы, а также грузовым автотранспортом по Крымскому мосту.



Строители проложили треть железной дороги Крымского...

По словам главы республики Сергея Аксенова, открытие железнодорожного моста в Крым в конце года улучшит динамику в этой ситуации. "Строительные материалы должны подешеветь — это точно. Стройматериалы — как минимум", — подчеркнул Аксенов.

Крымский мост — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Открытие движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года. Но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Движение автотранспорта было запущено на следующий день.

Отмечается, что открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь текущего года.

Фото: russian.rt.com

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